17:09, 18 ноября 2025Силовые структуры

Разработчика игр S.T.A.L.K.E.R. признали в России нежелательным

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность разработчика S.T.A.L.K.E.R.
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генеральная прокуратура (ГП) России признала нежелательной деятельность украинской компании GSC Game World, которая разработала игру S.T.A.L.K.E.R. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По его данным, компания перевела на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) 17 миллионов долларов. Эти деньги пошли на покупку беспилотников и машин. Также организация распространяла материалы, дискредитирующие Россию.

Ранее сообщалось, что ГП признала нежелательной деятельность британского фонда, предлагавшего европейское гражданство россиянам.

