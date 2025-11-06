Силовые структуры
Предлагавший европейское гражданство россиянам фонд признали нежелательным

ГП России признала нежелательной деятельность фонда Equal Rights Trust
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала нежелательной деятельность на территории России британского фонда Equal Rights Trust. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, фонд проводит агрессивную информационную кампанию против России и обещает опозиционно настроенным россиянам помощь в приобретении гражданства стран Восточной Европы. За это объединение просит пожертвовать деньги якобы на поддержку украинского народа, а фактически — для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее ГП РФ признала нежелательной деятельность двух организаций — Ideas for Change и Truth Hounds. Они созданы в 2014 и 2015 годах и располагаются в Киеве.

