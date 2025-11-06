Предлагавший европейское гражданство россиянам фонд признали нежелательным

ГП России признала нежелательной деятельность фонда Equal Rights Trust

Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала нежелательной деятельность на территории России британского фонда Equal Rights Trust. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, фонд проводит агрессивную информационную кампанию против России и обещает опозиционно настроенным россиянам помощь в приобретении гражданства стран Восточной Европы. За это объединение просит пожертвовать деньги якобы на поддержку украинского народа, а фактически — для нужд Вооруженных сил Украины.

Ранее ГП РФ признала нежелательной деятельность двух организаций — Ideas for Change и Truth Hounds. Они созданы в 2014 и 2015 годах и располагаются в Киеве.