Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:02, 16 декабря 2025МирЭксклюзив

Британский профессор описал новый подход Трампа по России

Социолог Дэвид Лэйн: Трамп не считает Россию врагом и готов к сотрудничеству
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент США Дональд Трамп не обозначил Россию врагом и угрозой в новой Стратегии национальной безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Россия в новой Стратегии больше не рассматривается как враг США. Это радикальный сдвиг по сравнению с документом 2017 года», — сравнил британский профессор.

По словам социолога, еще при первом президентстве Трампа Россия считалась ревизионистским государством, действия которого противоречили ценностям США и нарушали суверенитет таких стран, как Украина и Грузия. В новом документе подобных формулировок нет: наоборот, Трамп готов к сотрудничеству с Россией и не считает ее угрозой безопасности.

Ранее Лэйн назвал ключевое изменение политики Трампа. По его словам, администрация президента США больше не намерена поддерживать либеральный миропорядок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Акула укусила серфера за руку

    Сексолог раскрыла влияние отсутствия секса на организм

    Британский профессор описал новый подход Трампа по России

    В России захотели внести в ПДД несколько изменений

    Раскрыт способ ВСУ вербовать наемников через TikTok

    «Лабубу» включили в российские словари

    Стало известно об американском ультиматуме Украине по уступке территорий

    «Коалиция желающих» составила планы по размещению войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok