Британский профессор назвал ключевое изменение в стратегии Трампа

Социолог Дэвид Лэйн: Трамп отказывается от поддержки либерального миропорядка

В новой Стратегии национальной безопасности администрация президента США Дональда Трампа отказывается от поддержки либерального миропорядка. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Трамп переосмысливает роль США в мировой политике, отказывается от проекта либерального миропорядка под американским руководством», — подчеркнул он.

При этом, по словам социолога, администрация Трампа предлагает новую модель мирового устройства. Она должна быть основана на конкуренции национальных государств, которые руководствуются собственными интересами. При этом ключевая цель политики американского лидера — реиндустриализация экономики США — остается неизменной, добавил эксперт.

Ранее Лэйн объяснил поддержку Украины со стороны Европейского союза. По его словам, в Европе действительно верят в существование российской угрозы.