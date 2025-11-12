В Британии объяснили поддержку Украины со стороны ЕС

Социолог Дэвид Лэйн: В ЕС искренне верят в существование российской угрозы

Политики Европейского союза (ЕС) искренне верят в существование российской угрозы, и поэтому продолжают поддерживать Украину в ее конфликте с Россией. На это в интервью «Ленте.ру» указал член Академии социальных наук Великобритании, почетный профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн.

«Часть европейских лидеров искренне верят в незаконность действий России и в то, что она представляет реальную угрозу», — объяснил он.

Кроме того, по мнению социолога, сейчас курс Евросоюза, который раньше был основан на принципах мира и отказа от войны как политического инструмента, определяют его члены. А среди них особенно выделяются постсоциалистические страны, такие как Латвия или Польша, где исторически господствовали антироссийские настроения, добавил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главную задачу ЕС и Украины в конфликте. По ее словам, они хотят добиться прекращения огня для передышки украинских войск.