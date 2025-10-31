Захарова раскрыла главную задачу Европы и Киева в конфликте

Захарова: ЕС и Киев считают главной задачей прекращение огня для передышки ВСУ

Европейский союз (ЕС) и Киев продолжают продвигать прекращение огня. Целью этого является передышка Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«[В Киеве и Европе] по-прежнему мыслят категориями войны и своей главной задачей в настоящий момент считают любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Зеленского от неизбежного обрушения фронта», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что Европа создает лишь иллюзию учета интересов России. В действительности, по мнению официального представителя МИД России, ЕС не заинтересован в запуске реального мирного процесса.

В Министерстве иностранных дел России также обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании работать над искоренением причин конфликта. Одной из них Мария Захарова назвала «борьбу киевской хунты со всем русским».