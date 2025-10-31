Бывший СССР
13:53, 31 октября 2025

В МИД обвинили Зеленского в нежелании работать над искоренением причин конфликта

Захарова: Режим Зеленского не готов работать над искоренением причин конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Украины и их партнеры с Запада не готовы работать над искоренением причин конфликта на территории республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Режим Зеленского и его европейские кураторы не готовы работать над искоренением первопричин конфликта, одной из которых как раз и является борьба киевской хунты со всем русским», — заявила дипломат.

Она добавила, что без прекращения политики дискриминации ко всему русскому невозможно добиться долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Захарова заявила, что украинская армия пытается замедлить продвижение российских военных, устроив техногенную катастрофу. Она также уточнила, что речь идет о затоплении населенных пунктов по берегам реки Северский Донец.

