На новом носителе «Калибров» подняли Андреевский флаг

На дизель-электрической подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг

Церемония подъема Военно-морского флага России на дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» проекта 677М «Лада» состоялась на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

«Подводная лодка проекта "Лада" — это сочетание передовых технологий, сложных технических решений. При относительно небольшом водоизмещении корабль является важным средством вооруженной борьбы на море, обладает большими боевыми возможностями — ударными и оборонительными, благодаря всем тем решениям, что заложены в проект этого корабля», — сказал главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

Перед подъемом Андреевского флага экипаж строящейся для Балтийского флота подлодки успешно завершил программу испытаний, которые проходили в Балтийском море. Новый носитель крылатых ракет «Калибр» — это третья субмарина проекта 677. Подлодку «Великие Луки» спустили на воду в декабре 2022 года.

В июне стало известно, что ВМФ России передали дизель-электрическую подводную лодку «Якутск» проекта 636.3. «Адмиралтейские верфи» построили ее для Тихоокеанского флота.