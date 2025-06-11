ВМФ России передали подлодку «Якутск»

ВМФ России передали дизель-электрическую подлодку «Якутск»

Военно-морскому флоту (ВМФ) России передали дизель-электрическую подводную лодку «Якутск» проекта 636.3. Церемония передачи состоялась на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», передает ТАСС.

«Сегодня в канун Дня России одно из старейших предприятий судостроительной отрасли нашей страны передает Военно-морскому флоту новейшую подводную лодку», — сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Воробьев.

«Якутск» — это шестая и последняя подлодка в серии, построенная «Адмиралтейскими верфями» для Тихоокеанского флота.

Проект 636.3 разработали в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Эти подлодки способны уничтожать подводные, надводные, а также наземные цели. Дизель-электрические подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр».

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что российские ударные подводные лодки, включая дизель-электрические проекта 636.3 и атомные проекта 885М «Ясень-М», являются серьезной угрозой для НАТО.