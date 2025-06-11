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12:01, 11 июня 2025Наука и техника

ВМФ России передали подлодку «Якутск»

ВМФ России передали дизель-электрическую подлодку «Якутск»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Военно-морскому флоту (ВМФ) России передали дизель-электрическую подводную лодку «Якутск» проекта 636.3. Церемония передачи состоялась на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи», передает ТАСС.

«Сегодня в канун Дня России одно из старейших предприятий судостроительной отрасли нашей страны передает Военно-морскому флоту новейшую подводную лодку», — сказал заместитель главнокомандующего ВМФ России Владимир Воробьев.

«Якутск» — это шестая и последняя подлодка в серии, построенная «Адмиралтейскими верфями» для Тихоокеанского флота.
Проект 636.3 разработали в Центральном конструкторском бюро морской техники «Рубин». Эти подлодки способны уничтожать подводные, надводные, а также наземные цели. Дизель-электрические подлодки являются носителями крылатых ракет «Калибр».

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В апреле американское издание 19FortyFive писало, что российские ударные подводные лодки, включая дизель-электрические проекта 636.3 и атомные проекта 885М «Ясень-М», являются серьезной угрозой для НАТО.

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