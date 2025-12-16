Реклама

20:19, 16 декабря 2025Экономика

На покупку зарубежных активов «Лукойла» появился новый претендент

Reuters: На зарубежные активы «Лукойла» претендует саудовская Midad Energy
Вячеслав Агапов

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

На зарубежные активы «Лукойла» претендует саудовская Midad Energy. О появлении нового игрока со ссылкой на источники сообщает Reuters.

После того как «Лукойл» попал под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании, компания ищет покупателей на зарубежный бизнес стоимостью около 22 миллиардов долларов, включающий нефтяные месторождения, НПЗ и тысячи автозаправочных станций по всему миру.

Минфин США уже заблокировал попытки трейдера Gunvor и американского банка Xtellus Partners, и теперь на приобретение международных активов российской нефтяной компании претендуют около десятка инвесторов, включая Exxon Mobil, Chevron и фонд прямых инвестиций Carlyle.

Ряды ключевых претендентов пополнила компания, связанная с участниками американо-российских переговоров — Midad Energy из Саудовской Аравии. Компанию возглавляет Абдулелах аль-Айбан — брат советника по национальной безопасности страны Мусаида аль-Айбана, который принимал участие в американо-российских переговорах. По данным источников, компания предлагает полностью денежную сделку, при этом средства предполагается разместить на эскроу-счетах до момента снятия санкций с «Лукойла».

Недавно стало известно, что покупкой зарубежных активов российской нефтяной компании заинтересовался австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, который ранее владел активами в области развлечений для взрослых, в том числе порносайтом Pornhub. Бергмайр обратился в Минфин США с соответствующим запросом. Он указал, что Lukoil International является отличной инвестицией, и любой был бы рад владеть этими активами.

