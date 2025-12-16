Названо главное изменение политики США при Трампе

Президент США Дональд Трамп коренным образом изменил методы ведения американской внешней политики. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
Издание отмечает, что на смену процессам и институтам, которые десятилетиями лежали в основе формирования внешней политики США, пришла «политика на основе личности» и использование спецпосланников. В прошлое ушли традиционные каналы консультирования и надзора, экспертная работа и многолетний опыт дипломатической практики.
Для многих союзников США, привыкших к традиционным каналам дипломатии, стало сложной задачей выяснить, как получить доступ к американской администрации. «На ранних этапах были аналитические центры и лоббистские группы, которые заявляли, что у них есть тесные связи с Белым домом. (...) Вскоре стало очевидно, что все эти связи были разорваны или вообще отсутствовали», — заявил FT неназванный японский дипломат.
Ранее издание Axios сообщило, что Трамп намерен положить конец эпохе соперничества великих держав и готов выстраивать отношения с Россией как с державой-партнером. Американская администрация, несмотря на введенные санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, ясно дала понять, что стремится к нормализации отношений с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.