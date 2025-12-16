Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:58, 16 декабря 2025Мир

Названо главное изменение политики США при Трампе

FT: Трамп коренным образом изменил методы ведения внешней политики США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп коренным образом изменил методы ведения американской внешней политики. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Издание отмечает, что на смену процессам и институтам, которые десятилетиями лежали в основе формирования внешней политики США, пришла «политика на основе личности» и использование спецпосланников. В прошлое ушли традиционные каналы консультирования и надзора, экспертная работа и многолетний опыт дипломатической практики.

Для многих союзников США, привыкших к традиционным каналам дипломатии, стало сложной задачей выяснить, как получить доступ к американской администрации. «На ранних этапах были аналитические центры и лоббистские группы, которые заявляли, что у них есть тесные связи с Белым домом. (...) Вскоре стало очевидно, что все эти связи были разорваны или вообще отсутствовали», — заявил FT неназванный японский дипломат.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп намерен положить конец эпохе соперничества великих держав и готов выстраивать отношения с Россией как с державой-партнером. Американская администрация, несмотря на введенные санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, ясно дала понять, что стремится к нормализации отношений с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    В России предложили наказывать граждан за пропаганду домашних родов

    На Украине раскрыли подробности о подготовке к президентским выборам

    Пожилая женщина нашла беглого заключенного у себя в машине

    Культового режиссера признали миллиардером

    На базе российского «Курьера» испытали станцию РЭБ

    Популярного российского стримера увезли в больницу на скорой

    В России отреагировали на призыв главы ВС Британии готовиться к нападению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok