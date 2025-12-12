Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 12 декабря 2025Мир

Раскрыта новая стратегия Трампа в отношении России

Axios: Трамп намерен выстраивать отношения с РФ как с великой державой-партнером
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен положить конец эпохе соперничества великих держав и готов выстраивать отношения с Россией как с державой-партнером. Об этом пишет портал Axios.

Издание отмечает, что действия всех президентских администраций США в течение последнего десятилетия были основаны на двухпартийном консенсусе, согласно которому Китай стремится обогнать Соединенные Штаты, а Россия — подорвать их позиции. Трамп намерен бросить вызов этой концепции и стремится к выстраиванию нового миропорядка, в котором великие державы заключают сделки вместо того, чтобы сдерживать амбиции друг друга.

«Новая стратегия Трампа в отношении России напоминает его смену курса в отношении Китая — отход от конфронтации и переход к компромиссу и заключению соглашений. (...) [Стратегия] заметно менее враждебна по отношению к России, чем к Европейскому союзу, который Трамп назвал "угасающим" проектом старого либерального порядка», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что, несмотря на введенные Трампом санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, его команда ясно дала понять, что стремится к нормализации отношений с Россией сразу после окончания конфликта на Украине. Об этом свидетельствует ряд пунктов американского мирного плана, в частности предложение заключить с Москвой долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве и вернуть России место в «Большой семерке» (G7).

Ранее сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США предлагает создать орган крупных держав, который станет альтернативой G7 без участия европейских стран. В состав группы, которая будет называться «Ключевой пятеркой» (Core 5, С5), войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Жители российского города пожаловались на жизнь без воды из-за бесхозных труб

    Больше десяти детей отравились в бассейне российского города

    Топалов выиграл в суде 20 миллионов

    Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

    Солнце выбросило крупный протуберанец

    В ЕС назвали проблему в мирном плане Трампа по Украине

    Курс рубля вырос в 2025 году к доллару почти на треть

    Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok