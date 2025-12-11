Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 11 декабря 2025Мир

В США захотели создать альтернативу G7 без участия Европы

Politico: В США обсуждают идею создания альтернативы G7 без участия Европы
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maxx-Studio / Shutterstock / Fotodom  

В США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без участия европейских стран. Об этом сообщает Politico.

Новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа предлагает создать орган крупных держав, не ограниченный требованиями G7, согласно которым страны должны быть одновременно богатыми и демократически управляемыми. В Вашингтоне хотят создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которого войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Как и «Большая семерка», это объединение будет регулярно проводить саммиты по конкретным темам. Первым пунктом в предложенной повестке дня C5 является безопасность на Ближнем Востоке, а именно нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что публикация новой Стратегии национальной безопасности США является объявлением политической войны Европейскому союзу (ЕС). По мнению Борреля, европейские лидеры должны «перестать притворяться, что Трамп не является их противником», прячась за «боязливым и самодовольным молчанием». Поэтому он призвал решительно отстаивать суверенитет Евросоюза в различных сферах.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Лавров раскрыл исчезнувший после контактов Киева с ЕС пункт мирного плана по Украине

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok