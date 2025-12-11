В США захотели создать альтернативу G7 без участия Европы

Politico: В США обсуждают идею создания альтернативы G7 без участия Европы

В США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без участия европейских стран. Об этом сообщает Politico.

Новая стратегия национальной безопасности президента США Дональда Трампа предлагает создать орган крупных держав, не ограниченный требованиями G7, согласно которым страны должны быть одновременно богатыми и демократически управляемыми. В Вашингтоне хотят создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которого войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Как и «Большая семерка», это объединение будет регулярно проводить саммиты по конкретным темам. Первым пунктом в предложенной повестке дня C5 является безопасность на Ближнем Востоке, а именно нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Ранее бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что публикация новой Стратегии национальной безопасности США является объявлением политической войны Европейскому союзу (ЕС). По мнению Борреля, европейские лидеры должны «перестать притворяться, что Трамп не является их противником», прячась за «боязливым и самодовольным молчанием». Поэтому он призвал решительно отстаивать суверенитет Евросоюза в различных сферах.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.