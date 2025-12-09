Реклама

В ЕС заявили о войне с США

Боррель: Стратегия нацбезопасности США объявляет политическую войну ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Публикация новой Стратегии национальной безопасности США является объявлением политической войны Европейскому союзу (ЕС). С таким утверждением выступил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем аккаунте в социальной сети Х.

«[Вице-президент США Джей Ди] Вэнс уже выразил свое явное презрение к Европе в Мюнхене, которое [президент США Дональд] Трамп сделал Стратегией нацбезопасности. Это объявление политической войны ЕС. Он хочет видеть белую Европу, которая разделена на отдельные страны, подчиняется его требованиям и голосует за тех политиков, за кого он хочет», — возмутился политик.

По мнению Борреля, европейские лидеры должны перестать отрицать, что Трамп не является их противником, прячась за «боязливым и самодовольным молчанием». Поэтому он призвал решительно отстаивать суверенитет Евросоюза в различных сферах.

Ранее бывший вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Вера Йоурова обвинила США в невежестве после публикации новой Стратегии нацбезопасности, которая содержит критику Европы и ее политики.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

