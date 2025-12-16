Реклама

18:08, 16 декабря 2025

Популярная певица объяснила отказ от дезодоранта и бритья фразой «я начала думать»

Певица Шарлотта Черч объяснила отказ от дезодоранта неуверенностью в его пользе
Мария Винар

Фото: Jeff Spicer / Getty Images for Festival of Voice

Популярная уэлькая певица, актриса, автор песен, телеведущая и политический деятель Шарлотта Черч объяснила отказ от дезодоранта и бритья фразой «я начала думать». На соответствующий момент в подкасте Walking The Dog обратили внимание журналисты портала People.

Ведущая шоу Эмили Дин в начале разговора сказала 39-летней гостье, что от нее хорошо пахнет. Черч, в свою очередь, удивилась ее комплименту, поскольку она два года назад отказалась от дезодоранта из-за неуверенности в его пользе. Кроме того, она призналась, что примерно в это же время перестала бриться. «В области подмышек так много рецепторов, лимфотока и всего прочего. Я просто не уверена, стоит ли наносить все эти химические вещества на поры», — пояснила знаменитость.

При этом Черч отметила, что не призывает людей следовать ее примеру. «У каждого свои предпочтения. Наслаждайтесь жизнью и делайте все, что вам нравится. Красьте волосы, брейтесь, что угодно — но лично я отношусь к этому однозначно негативно!» — заявила она.

Ранее экс-чирлидерша Национальной футбольной лиги (НФЛ) Кайли Николь Таттл раскрыла неожиданную пользу длительного отказа от мытья головы.

