Экс-чирлидерша раскрыла неожиданную пользу длительного отказа от мытья головы

Мария Винар

Кадр: @kylienicoletuttle_ / TikTok

Экс-чирлидерша Национальной футбольной лиги (НФЛ) Кайли Николь Таттл раскрыла неожиданную пользу длительного отказа от мытья головы. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка разместила ролик с подписью «Бьюти-рутина чирлидерш, которая ввергла бы обычного человека в кому». В нем она рассказала, что спортсменки стараются не мыть голову слишком часто. По ее словам, самый долгий период, когда она обходилась без шампуня и кондиционера, составлял 18 дней.

Таттл объяснила, что немного грязные волосы помогают сохранить форму локонов на долгое время. «Я заметила, что когда мою волосы чаще, они становятся очень тонкими и ломкими. Когда я мою их нечасто, мои волосы довольно быстро отрастают и выглядят визуально лучше. Думаю, это потому, что естественные масла головы просто впитываются в пряди», — отметила она.

В июле сообщалось, что растрепанные волосы и грязная одежда стали трендом 2025 года.

