Порошенко призвал отправить в отставку украинское правительство

Порошенко призвал изменить бюджет Украины и отправить правительство в отставку

Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил о необходимости пересмотреть бюджет в республике на 2026 год и отправить правительство в отставку. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«У меня складывается впечатление, что власть, включая Верховную Раду, и страна живут в совершенно разных реальностях. (...) Есть "Единый марафон", "стратегические коммуникации", есть ложь Telegram-каналов», — заявил Порошенко.

Он добавил, что внести изменения в госбюджет республики на 2026 год нужно таким образом, чтобы все нецелевые расходы направить на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале декабря представители партии Порошенко заблокировали работу Верховной Рады Украины. Они скандировали: «Правительство — прочь».