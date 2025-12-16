Реклама

09:08, 16 декабря 2025Путешествия

Путешествующая по миру россиянка раскрыла способы распознать американца без слов

Алина Черненко

Фото: Freepik

Путешествующая по миру россиянка Марина Ершова раскрыла несколько способов распознать американца без слов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что, во-первых, жители США не привыкли снимать дома обувь. «В России это объяснить трудно — люди думают, что если в доме ходить в обуви, то Карачун придет и заберет здоровье. У нас не разуваются только врачи, вызванные на дом», — пошутила она.

Вторая привычка американцев, на которую обратила внимание блогерша, — писать письма по электронной почте. «В России люди на е-мейл пишут только в налоговую, в суд и если надо послать резюме в компанию, в которой ты работать не хочешь. В США люди на е-мейл пишут все: запросы, вопросы, приветы, поздравления», — пояснила она.

Кроме того, по словам Ершовой, в США люди не используют пододеяльники, а спят в «коконе» из простыней, одеял и какой-то ткани. Еще одна местная особенность — долгое оказание медицинских услуг.

«В США запись ко многим врачам занимает столько времени, что аппендикс успеет сначала поболеть, потом успокоиться, потом обидеться, потом самоуничтожиться», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила отношения между членами семьи в США и на своей родине. Она призналась, что американцы помогают друг другу так, «как у нас не помогает никто».

