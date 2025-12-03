Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 3 декабря 2025Путешествия

Россиянка описала семьи в США фразой «помогают друг другу так, как у нас никто»

Алина Черненко

Фото: Julia Nikhinson / AP

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и сравнила отношения между членами семьи в этой стране и на своей родине. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что американцы помогают друг другу так, «как у нас не помогает никто». По ее словам, в США помощь родственнику — это норма, а не одолжение.

Материалы по теме:
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024

«Если брату нужен грузовик, двоюродный дядя просто отдаст свой на день. Если племяннице нужно перевезти вещи, тетя приедет и поможет. Если кто-то заболел — ему организуют график помощи: кто готовит еду, кто возит куда надо, кто сидит с детьми», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Ершова выразила мнение, что в России, в отличие от США, «семейное» проявляется обычно тогда, «когда что-то дают» — например, на свадьбах, крестинах и юбилеях.

«А вот когда тебе нужна помощь — настоящая — тут внезапно у всех дела, астероидная опасность, пять работ и "слушай, ну ты держись". И ведь не потому что люди плохие. Нет! Так ментально устроено: помогать — это как будто слабость, как будто кто-то потом скажет, что ты дурак, что ввязался», — заключила путешественница.

Она добавила, что в США родственники не ходят друг другу в гости каждый выходной и могут годами не встречаться, но знают друг про друга все: кто женился, кто развелся, у кого ребенок пошел в первый класс, у кого депрессия, у кого новая работа. Кроме того, они постоянно друг другу звонят, пишут и собираются на праздники.

Ранее эта же тревел-блогерша сравнила сложности жизни в США и на своей родине. По ее словам, в Америке люди могут быть бедными и уставшими, но они не чувствуют себя маленькими и несчастными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера спустя 5 часов завершились. О чем договорились политики?

    ПВО уничтожила вражеские БПЛА над российским регионом

    Женщина занялась сексом с двумя мужчинами на глазах у прохожих

    Девушка нашла оригинальный способ справиться с тошнотой в огромной очереди в магазине

    Илон Маск назвал следующего президента США

    В Британии указали на беспомощность Каллас в вопросе Украины

    Песков высказался о возможном новогоднем перемирии в зоне СВО

    Путин и Уиткофф обсудили огромные экономические перспективы

    Глава Пентагона представил ужин Путина, Трампа и Зеленского «под русским соусом»

    Россиянка описала семьи в США фразой «помогают друг другу так, как у нас никто»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok