Россияне раскрыли планируемые траты на Новый год

Исследование «Авито Рекламы»: Россияне потратят около 26 тысяч на Новый год

Россияне планируют потратить в среднем порядка 26 тысяч рублей на Новый год, следует из исследования «Авито Рекламы» и «Авито Работы», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру». Большую часть этой суммы, как выяснилось, опрошенные потратят на подарки и праздничное торжество.

«Большинство россиян, 41 процент, формируют накопления регулярно в течение всего года. Время от времени средства откладывают порядка 29 процентов, — выяснили аналитики. — Почти четверть, 24 процента, опрошенных планируют оплатить праздничные расходы из средств, которые специально копили на Новый год. Еще 21 процент потратят деньги, которые копили без цели».

Также выяснилось, что 63 процента опрошенных потратят деньги на подарки, 52 — на праздничный стол, 26 — на покупки для себя. При этом, по словам исследователей, россияне ожидают, что расходы на праздник в этом году окажутся заметно выше, чем в предыдущем.

«По ощущениям россиян, расходы на новогодние праздники в этом году могут вырасти. Порядка 29 процентов опрошенных ожидают значительное повышение бюджета, 31 процент — небольшого роста, 20 процентов полагают, что расходы останутся на прежнем уровне», — добавили аналитики.

