Россиянка получила в парикмахерской укусы вместо новой прически

Майя Назарова

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы получила в парикмахерской укусы клопа вместо новой прически. Об этом стало известно Telegram-каналу «Shot проверка».

По данным издания, все произошло в парикмахерской «Твоя» на Луховицкой улице. Россиянка заметила клопа на себе прямо во время стрижки. Насекомое забралось под тканевый воротничок, которым накрыли шею клиентки.

Вернувшись домой, девушка обнаружила красные пятна от укусов.

Горожанка обратилась с претензией в салон, но там вину не признали. Пострадавшая также направила жалобу в Роспотребнадзор. Другие клиенты тоже делились, что персонал общался с ними грубо, кроме того, качество стрижек мастеров салона оставляет желать лучшего.

До этого сообщалось, что жительниц Санкт-Петербурга избили и заставили поделиться сексуальными фантазиями во время тренинга по парикмахерскому искусству.

