Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

Никас Сафронов решил не оставлять квартиру в Москве в наследство детям

Российский художник Никас Сафронова раскрыл судьбу своей квартиры с видом на Кремль в центре Москвы. Он заявил, что не собирается оставлять жилье в наследство детям, об этом пишет URA.RU.

Объект находится в доме 1920-х годов постройки. Она занимает три верхних этажа, каждый из которых оформлен в своем стиле: классика, готика и хай-тек. Сафронов признался, что квартира имеет для него очень большое значение, поэтому его дети не получат ее в наследство.

«Я вложил в квартиру всю свою душу. И мне очень бы хотелось, чтобы такую частичку моей души увидели мои поклонники, которым я бесконечно благодарен за любовь и преданность», — заявил художник. Он добавил, что планирует передать жилье городу, чтобы его превратили в музей.

