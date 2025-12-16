Сексологи дали советы для достижения струйного оргазма

Сексолог Джесс О'Рейли и сексотерапевт Мадлен Кастелланос рассказали, что такое струйный оргазм и как его проще достичь. Их советы приводит Women's Health.

Кастелланос рассказала, что чаще всего струйный оргазм возникает в результате длительной стимуляции точки G. По ее словам, это создает давление на чувствительные ткани, окружающие уретру. «Когда вы их массируете, меняется угол наклона уретры относительно мочевого пузыря, поэтому жидкости становится гораздо легче выйти наружу», — объяснила она.

О’Рейли добавила, что эффект будет лучше, если вместе со стимуляцией точки G стимулировать клитор снаружи. По ее словам, наиболее подходящая поза для этого — лежа на спине с согнутыми ногами, но некоторым больше нравится поза по-собачьи.

Кроме того, сексолог отметила, что для достижения струйного оргазма важно расслабиться мышцам тазового дна. «Некоторые не достигают струйного оргазма из-за того, что напрягают мышцы перед самым оргазмом, опасаясь обмочиться. Чтобы этого не произошло, просто сходите заранее в туалет», — дала совет О’Рейли.

Ранее сексолог Ольга Василенко опровергла существование точки G. По ее словам, при прикосновении к чувствительной зоне внутри влагалища стимулируется клитор.