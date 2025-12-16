Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:33, 16 декабря 2025Бывший СССР

Сержант батальона ВСУ захотел устроить построение на передовой и поплатился

РИАН: Батальон ВСУ Волкодавы понес потери во время построения на передовой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Главный сержант батальона «Волкодавы» 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подставил личный состав под удар, устроив построение на передовой. Подробности случившегося РИА Новости раскрыли в российских силовых структурах.

«Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным Бонус к построениям на передовой», — отметил собеседник агентства.

В результате одного из таких построений бойцы ВСУ попали под удар. «Пока сержант вылезал из блиндажа, добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам», — резюмировал представитель российских силовых структур.

Ранее в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ. Уточняется, что позиция, где был ликвидирован украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    В США рассказали о решающей неделе для Украины и Европы

    В Белом доме высказались о скандале Зеленского с Трампом

    Премьера Финляндии раскритиковали из-за слов о российской угрозе

    Дмитриев предрек замену Британии на Россию в крупном соглашении с США

    Министерство войны США решило изменить число генералов

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Сержант батальона ВСУ захотел устроить построение на передовой и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok