Бывший СССР
08:27, 11 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации командира артиллерийской батареи ВСУ

В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stinger / Reuters

В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Ударом БПЛА (беспилотного летательного аппарата) уничтожен командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й отдельной артиллерийский бригады», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что позиция, где был ликвидирован украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее. Командир ВСУ находился в звании капитана.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ угрожали командиру расправой. Инцидент произошел под Купянском в Харьковской области.

