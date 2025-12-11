В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ

В Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Ударом БПЛА (беспилотного летательного аппарата) уничтожен командный пункт артиллерийского дивизиона 40-й отдельной артиллерийский бригады», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что позиция, где был ликвидирован украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее. Командир ВСУ находился в звании капитана.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ угрожали командиру расправой. Инцидент произошел под Купянском в Харьковской области.