Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:19, 16 декабря 2025Мир

Сийярто призвал не обращать внимание на заявление Украины о НАТО

Сийярто: Вступление Украины в НАТО никогда не зависело от нее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто призвал не обращать внимание на заявление Киева о готовности отказаться от вступления в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что присоединение Украины к альянсу никогда не зависело от нее, поскольку решение по этому вопросу принимают его члены, которые «очень далеки от консенсуса».

«Фактически только Украина оставляла вопрос о членстве Украины в НАТО на повестке дня, но это не имеет значения, потому что не они принимают это решение», — отметил Сийярто.

Ранее Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Он назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите из Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    В США рассказали о решающей неделе для Украины и Европы

    В Белом доме высказались о скандале Зеленского с Трампом

    Премьера Финляндии раскритиковали из-за слов о российской угрозе

    Дмитриев предрек замену Британии на Россию в крупном соглашении с США

    Министерство войны США решило изменить число генералов

    Белый дом раскрыл тему предстоящего выступления Трампа

    Сержант батальона ВСУ захотел устроить построение на передовой и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok