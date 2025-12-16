Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 16 декабря 2025

Союзники Киева приняли решение по размещению войск на Украине

Замглавы ОП Жовква: Союзники Киева определились с размещением войск на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Лидеры стран-участниц «коалиции желающих» определились с решением по размещению войск на Украине. Об этом заявил замглавы офиса президента (ОП) Украины Игорь Жовква, передает «Интерфакс-Украина».

При этом чиновник не уточнил, какое конкретно решение было принято союзниками Киева и отказался раскрывать подробности готовящихся мер.

«Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "коалиции желающих" — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы "Украина" — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой», — сказал он, отвечая на вопрос о том, образовались ли конкретные гарантии безопасности, на которые готовы пойти страны Европы.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Он добавил, что военным ведомствам стран «коалиции желающих» было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше.

