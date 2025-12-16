«Коалиция желающих» составила планы по размещению войск на Украине

Стармер: Коалиция желающих составила планы по размещению своих войск на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Его слова приводит РИА Новости.

Стармер сообщил, что в рамках коалиции с лидерами стран провели политический процесс. Аналогичные переговоры прошли с военными ведомствами, которым поручили разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.

«Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — подчеркнул он.

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» может разместить свой военный контингент «на второй линии, вдали от фронта» после завершения конфликта на Украине. По его словам, потенциальными точками размещения войск могут стать Киев или Одесса.