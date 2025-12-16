Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 16 декабря 2025Мир

«Коалиция желающих» составила планы по размещению войск на Украине

Стармер: Коалиция желающих составила планы по размещению своих войск на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня. Его слова приводит РИА Новости.

Стармер сообщил, что в рамках коалиции с лидерами стран провели политический процесс. Аналогичные переговоры прошли с военными ведомствами, которым поручили разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания возможностей самой Украины.

«Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — подчеркнул он.

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» может разместить свой военный контингент «на второй линии, вдали от фронта» после завершения конфликта на Украине. По его словам, потенциальными точками размещения войск могут стать Киев или Одесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    «Лабубу» включили в российские словари

    Обнаружен новый действенный способ избавления от боли в суставах

    Названы способы сохранить зрение при постоянной работе за компьютером

    53-летняя телезвезда в крошечных трусах прошлась перед камерой

    Стало известно об американском ультиматуме Украине по уступке территорий

    Мужчина вломился в дом к бывшей жене с ножом и поплатился

    Британский профессор назвал ключевое изменение в стратегии Трампа

    «Коалиция желающих» составила планы по размещению войск на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok