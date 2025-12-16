Реклама

Россия
18:00, 16 декабря 2025Россия

Стало известно о возвращении 15 россиян с Украины

ТАСС: Находившиеся на Украине 15 россиян воссоединились с семьями в Белоруссии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Группа из 15 россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями в Белоруссии в ходе гуманитарной акции. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с белорусско-украинской границы.

В рамках гуманитарной акции уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее коллега на Украине Дмитрий Лубинец договорились о возвращении двенадцати женщин и трех мужчин на территорию России. В публикации говорится, что большинство из группы возвращающихся граждан являются пожилыми людьми. Также сообщается, что с семьями воссоединятся граждане Украины.

На границе Белоруссии с Украиной группу возвращающихся встретили семьи с российским омбудсменом.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что работает над освобождением почти 500 политзаключенных на Украине. Она отметила обращения священников, правозащитников и журналистов, подвергшихся уголовному преследованию за пророссийскую позицию, а также граждан, просящих о репатриации в Россию.

