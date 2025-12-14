Москалькова сообщила о 500 обращениях от политзаключенных на Украине

Москалькова: РФ работает над освобождением почти 500 политзаключенных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что работает над обращениями от более 400 репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей. Об этом она рассказала ТАСС.

Она уточнила, что речь идет в том числе о священниках, правозащитниках и журналистах, которые пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию. Кроме того, у омбудсмена на рассмотрении обращения более 70 россиян, которые просят о репатриации в Россию.

Ранее Москалькова раскрыла детали новых договоренностей по обмену. С ее слов, передачу посылок для пленных Россия и Украина начнут после 15 декабря. По данным омбудсмена, для передачи российским военнопленным будет собрано 2 тысячи посылок.