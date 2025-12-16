Реклама

Россия
12:56, 16 декабря 2025Россия

Супружеская пара попала под удар ВСУ в российском регионе

В Белгородской области супружеская пара попала под удар дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Супружеская пара попала под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все произошло в селе Гора-Подол Грайворонского округа. «Мужчину и женщину, получивших минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения, доставили в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

После оказания помощи пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода. По словам Гладкова, транспортное средство получило повреждение.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России. Тогда пять из них были сбиты над территорией Ростовской области. Еще по два летательных аппарата ликвидировали над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями. Сведений о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

