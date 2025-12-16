Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:58, 16 декабря 2025Интернет и СМИ

Гостья шоу попала в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за неожиданного звонка мужа

Политик Сайида Варси прервала выступление в шоу «Этим утром» из-за звонка мужа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Юрист и политик, член британской Палаты лордов Сайида Варси попала в неловкую ситуацию в прямом эфире программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV. Как сообщает The Sun, ей пришлось прервать выступление из-за неожиданного звонка мужа.

В эфире Варси комментировала идею провести в Великобритании массовое обследование мужчин на ранние признаки рака простаты, когда внезапно зазвонил ее мобильный телефон. На звонок ответил сидевший рядом с ней другой гость шоу, писатель и бывший политик Джайлз Брандрет.

«О, это твой муж», — тихо произнес писатель, обращаясь к Варси. «Мне очень жаль, но сейчас она на телевидении. Перезвоните ей через десять минут. Кстати, у нее все очень хорошо. Я присмотрю за ней», — сказал Брандрет ее супругу, после чего положил трубку. Присутствующие в студии рассмеялись.

«Я перезвоню ему. Он выбрал неподходящее время, честно говоря», — посетовала на мужа Варси и закатила глаза.

Ранее сообщалось, что у известной американской телеведущей Келли Рипы случился конфуз с одеждой в прямом эфире. Она призналась, что не успела полностью одеться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотите гарантии — уходите с Донбасса». Что известно о новом ультиматуме США и как отреагирует на него Киев?

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Белый дом обвинил Маска в наркомании

    Президент Финляндии заявил о зависимости урегулирования на Украине от уступок Киева

    В Нидерландах раскрыли подробности последней помощи Украине

    Германия анонсировала поставки Украине «большого количества» ракет

    В Европе раскрыли опасения Зеленского по поводу мирного плана США

    В Кремле шуткой ответили на вопрос о планах «коалиции желающих»

    Сафронов раскрыл судьбу своей легендарной квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok