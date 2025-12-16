Гостья шоу попала в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за неожиданного звонка мужа

Политик Сайида Варси прервала выступление в шоу «Этим утром» из-за звонка мужа

Юрист и политик, член британской Палаты лордов Сайида Варси попала в неловкую ситуацию в прямом эфире программы «Этим утром» (This Morning) на канале ITV. Как сообщает The Sun, ей пришлось прервать выступление из-за неожиданного звонка мужа.

В эфире Варси комментировала идею провести в Великобритании массовое обследование мужчин на ранние признаки рака простаты, когда внезапно зазвонил ее мобильный телефон. На звонок ответил сидевший рядом с ней другой гость шоу, писатель и бывший политик Джайлз Брандрет.

«О, это твой муж», — тихо произнес писатель, обращаясь к Варси. «Мне очень жаль, но сейчас она на телевидении. Перезвоните ей через десять минут. Кстати, у нее все очень хорошо. Я присмотрю за ней», — сказал Брандрет ее супругу, после чего положил трубку. Присутствующие в студии рассмеялись.

«Я перезвоню ему. Он выбрал неподходящее время, честно говоря», — посетовала на мужа Варси и закатила глаза.

