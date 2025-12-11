Реклама

21:08, 11 декабря 2025

У известной телеведущей произошел конфуз с одеждой в прямом эфире

Американская ведущая Келли Рипа пожаловалась, что не успела одеться перед эфиром
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Live with Kelly and Mark

У известной американской телеведущей Келли Рипы случился конфуз с одеждой в прямом эфире. Инцидент произошел в ток-шоу Live with Kelly and Mark, которое она ведет вместе с мужем Марком Консуэлосом, сообщает Hello!

В начале выпуска Рипа начала поправлять на себе блузку и пожаловалась, что не успела полностью одеться перед эфиром. «Не буду врать, 10 секунд назад я вообще была без одежды. А теперь я наполовину одета», — призналась она.

Соведущий успокоил ее, сказав, что она выглядит хорошо. «Да, все нормально. Мы справимся. Мне кажется, молния [на брюках] застегнута, значит, все в порядке», — ответила Рипа супругу.

Ранее сообщалось, что у британской телеведущей и спортивной журналистки Кейт Скотт случайно лопнул по швам топ в прямом эфире. Она прикрыла оголившуюся грудь рукой.

