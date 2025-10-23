У телеведущей случайно оголилась грудь в прямом эфире

У британской телеведущей Кейт Скотт лопнул по швам топ в прямом эфире CBS Sports

У британской телеведущей и спортивной журналистки Кейт Скотт случайно оголилась грудь во время прямого эфира канала CBS Sports. На конфуз обратило внимание издание The Sun.

Скотт находилась в студии канала вместе с соведущими и гостями, когда решила дать кулачок бывшему футболисту Клинту Демпси. Ведущая потянулась к нему, когда внезапно ее топ лопнул по швам и оголил часть груди. Она испугалась и быстро прикрыла грудь рукой. «У меня порвался топ!» — воскликнула журналистка.

«Правда?» — спросил у нее один из присутствовавших в студии, после чего все, кто находился рядом, рассмеялись.

Ранее сообщалось, что турецкий спортивный телеканал TRT Spor случайно показал голую грудь болельщицы в прямом эфире. Откровенный эпизод зрители увидели в замедленном режиме. Позднее канал принес извинения за инцидент.