Террорист из «Крокуса» дал первые показания в суде

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» признал вину в суде

Шамсидин Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», выступил в суде с первыми показаниями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

По его данным, Фаридуни стал первым исполнителем теракта, давшим показания. Отмечается, что он выступал на русском языке, не используя никаких шпаргалок. «Он сказал, что признает себя виновным, но также из показаний усматривается, что он якобы не осознавал, что делал. Его допрос продолжится на следующем заседании», — поделился собеседник агентства.

Ранее другой фигурант этого уголовного дела пожаловался на российских силовиков из-за грубого задержания.