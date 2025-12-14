Реклама

Силовые структуры
17:24, 14 декабря 2025Силовые структуры

Террорист по делу «Крокуса» пожаловался на российских силовиков

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

19-летний террорист пожаловался на российских силовиков из-за грубого задержания после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, защита самого молодого осужденного по делу «Крокуса» Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) планирует подать жалобу на «жесткое» задержание подсудимого. Так, на следующий день после террористического акта в марте 2024 года оперативники пытались задержать подозреваемых на машине. Когда автомобиль с боевиками перевернулся после открытой стрельбы, часть группировки убежала в лес, в том числе Файзов.

Мужчина забрался на дерево на высоту около 20 метров и не реагировал на призывы сдаться или стрельбу в воздух. В итоге сотрудники правоохранительных органов обратились к леснику. Дерево спилили, террорист упал в месте с ним и был госпитализирован. В суд Файзова доставили на каталке. Источники сообщают, что среди всех задержанных обвиняемый пострадал сильнее всего.

Ранее стало известно, что военный суд начнет допрос 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» 15 декабря. Уточнялось, что следствие предоставило показания более двух тысяч человек. Всего в уголовном деле более 400 томов.

