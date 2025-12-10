Суд начнет допрос фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Реклама

Силовые структуры
20:44, 10 декабря 2025Силовые структуры

Военный суд начет допрос 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Военный суд начет допрос 19 фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд изучил показания более 2000 человек по делу о теракте в подмосковном концертном зале, исследовал протоколы осмотра места происшествия, результаты экспертиз и другие документы. Всего в уголовном деле более 400 томов. 15 декабря 2-й Западный окружной военный суд приступит к допросу 19 фигурантов по делу.

Во время оглашения свидетельских показаний и допроса потерпевших один из посетителей «Крокуса» рассказал, что не видел террористов, но слышал выстрелы. «Еще одна допрошенная потерпевшая сказала, что во время эвакуации из концертного зала тягучий едкий дым, из-за которого было невозможно дышать, мешал передвижению в здании», — сообщил один из участников процесса.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей во время выступления рок-группы «Пикник». Жертвами стали 149 человек, пострадали еще более 300 человек.

Ранее сообщалось, что «Крокус» обжаловал решение суда о взыскании компенсации в пользу пострадавших.

