«Крокус» обжаловал решение суда о взыскании компенсации в пользу пострадавших

«Крокус Сити Холл» обжаловал решение суда о взыскании с него компенсаций вреда в пользу двух пострадавших в результате теракта в концертном зале. Это следует из судебных документов, передает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято в начале декабря. Тогда инстанция удовлетворила иск двух пострадавших, при этом сумма компенсации с «Крокуса» не уточнялась.

Это решение суда обжаловал «Крокус Сити Холл» — филиал компании «Крокус Интернэшнл».

Ранее сообщалось, что защита потерпевших по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» попросила 2-й Западный окружной военный суд о назначении и проведении повторных экспертиз.