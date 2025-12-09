Реклама

23:30, 9 декабря 2025

«Крокус» обжаловал решение суда о взыскании компенсации в пользу пострадавших

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

«Крокус Сити Холл» обжаловал решение суда о взыскании с него компенсаций вреда в пользу двух пострадавших в результате теракта в концертном зале. Это следует из судебных документов, передает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято в начале декабря. Тогда инстанция удовлетворила иск двух пострадавших, при этом сумма компенсации с «Крокуса» не уточнялась.

Это решение суда обжаловал «Крокус Сити Холл» — филиал компании «Крокус Интернэшнл».

Ранее сообщалось, что защита потерпевших по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» попросила 2-й Западный окружной военный суд о назначении и проведении повторных экспертиз.

