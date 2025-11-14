Потерпевшие по делу о «Крокусе» попросили повторно провести экспертизы

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» попросили повторно провести экспертизы

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» попросила 2-й Западный окружной военный суд о назначении и проведении повторных экспертиз. Об этом рассказал ТАСС один из представителей потерпевших, адвокат Даниэль Готье.

Он уточнил, что защита считает свою просьбу своевременной из-за отсутствия в деле необходимых экспертиз.

«Ряд потерпевших, получивших тяжелые телесные повреждения, а также психические расстройства, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), были необоснованно признаны не получившими вред здоровью», — отметил он.

Кроме этого, по некоторым из них судебно-медицинские экспертизы вовсе не проводились, добавил Готье. Для защиты прав пострадавших во время теракта «необходима объективная медицинская оценка», высказал мнение он.

Ранее стало известно, что пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» могут потребовать возмещения ущерба от родственников и других близких лиц нападавших.

До этого стало известно, что пострадавшие при теракте в подмосковном концертном зале до сих пор лечат ожоги.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане.

