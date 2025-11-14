Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:17, 14 ноября 2025Россия

Потерпевшие по делу о «Крокусе» попросили повторно провести экспертизы

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» попросили повторно провести экспертизы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» попросила 2-й Западный окружной военный суд о назначении и проведении повторных экспертиз. Об этом рассказал ТАСС один из представителей потерпевших, адвокат Даниэль Готье.

Он уточнил, что защита считает свою просьбу своевременной из-за отсутствия в деле необходимых экспертиз.

«Ряд потерпевших, получивших тяжелые телесные повреждения, а также психические расстройства, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), были необоснованно признаны не получившими вред здоровью», — отметил он.

Кроме этого, по некоторым из них судебно-медицинские экспертизы вовсе не проводились, добавил Готье. Для защиты прав пострадавших во время теракта «необходима объективная медицинская оценка», высказал мнение он.

Ранее стало известно, что пострадавшие в результате теракта в «Крокусе» могут потребовать возмещения ущерба от родственников и других близких лиц нападавших.

До этого стало известно, что пострадавшие при теракте в подмосковном концертном зале до сих пор лечат ожоги.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злейший враг ВСУ». Какое российское секретное подразделение переломило ход спецоперации?

    Вэнс рассказал об особенности Трампа

    Украинские военные стали чаще использовать один вид дронов

    Канадская разведка предупредила эскимосов из-за России

    «Радиостанция Судного дня» приостановила работу из-за атаки дрона

    28-летняя учительница больше года насиловала и преследовала школьника

    Найден естественный фактор защиты от рака

    Необычный способ распорядиться прахом усопшего удивил пользователей сети

    Предсказаны три сценария нападения США на Венесуэлу

    Военные из КНДР снова оказались в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости