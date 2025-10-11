Стало известно о праве пострадавших в «Крокусе» требовать возмещения вреда

Пострадавшие в «Крокусе» могут потребовать от семей террористов возместить вред

Пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске могут потребовать возмещения ущерба от родственников и других близких лиц нападавших. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты изучили решение суда по иску одного из пострадавших, Александра Загоскина, к организатору концерта.

Как указано в документе, возмещение вреда, включая моральный вред, осуществляется за счет средств лица, совершившего теракт, либо за счет денег его семьи, близких при наличии достаточных доказательство, что эти ценности получены ими в результате террористической деятельности.

