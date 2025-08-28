Некоторым посетителям «Крокуса» удалось спастись за минуты до теракта

РИА Новости: Некоторые посетители «Крокуса» чудом спаслись, выйдя на перекур

Несколько посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» заявили в суде, что чудом спаслись за минуты до начала теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«Кто-то вышел на перекур перед концертом, кто-то — подышать, кто-то — за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся», — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» забрался на дерево, уходя от погони. Растение пришлось пилить, так как «сам слезать он не хотел».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, став одним из крупнейших в современной истории России. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще более 300 человек пострадали.