Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:05, 28 августа 2025Силовые структуры

Некоторым посетителям «Крокуса» удалось спастись за минуты до теракта

РИА Новости: Некоторые посетители «Крокуса» чудом спаслись, выйдя на перекур
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Несколько посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» заявили в суде, что чудом спаслись за минуты до начала теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«Кто-то вышел на перекур перед концертом, кто-то — подышать, кто-то — за водой. Один опрашиваемый как раз рассказал, что вышел покурить и вскоре мимо него террористы начали заходить в концертный зал, он естественно туда не вернулся», — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее стало известно, что один из исполнителей теракта в «Крокусе» забрался на дерево, уходя от погони. Растение пришлось пилить, так как «сам слезать он не хотел».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года, став одним из крупнейших в современной истории России. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще более 300 человек пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия завершила расследование дела о подрыве «Северных потоков». Выданы ордера на арест шести граждан Украины

    ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников за ночь

    Ким Чен Ын вместе с Путиным посетит военный парад в Китае

    В США испугались неспособности окружения Трампа остановить его

    В Госдуме назвали срок подготовки законопроекта об использовании питбайков

    Вероятность мирного урегулирования на Украине до конца года оценили

    Раскрыта тайна инсценировавшего смерть и оказавшегося в Грузии многодетного отца

    53-летняя телезвезда похвасталась фигурой в бикини

    Некоторым посетителям «Крокуса» удалось спастись за минуты до теракта

    Метнувший камень в президента Аргентины мужчина задержан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости