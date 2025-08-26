Сбежавшего в лес исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева. Что еще стало известно о погоне за террористами?

Сбежавшего в лес исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева

Один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» забрался на дерево, уходя от погони, а затем отказался самостоятельно с него слезать. Подробности его задержания раскрыл сотрудник правоохранительных органов, выступавший в суде в качестве свидетеля по этому делу.

По словам одного из участников процесса, убежавшего в лес террориста снимали с дерева. Для этого пришлось пилить растение, так как «сам слезать он не хотел».

Опрошенные в суде сотрудники ДПС, которые вели погоню за террористами, в свою очередь, рассказали, что машина преступников выехала на встречную полосу, где врезалась в другой автомобиль. После ДТП четверо исполнителей нападения на концертный зал побежали в разные стороны по направлению к лесу.

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Интересная деталь гардероба и записи с камер помогли поймать террористов

Полицейские успели посмотреть записи с камер видеонаблюдения в «Крокус Сити Холле» во время пожара до того, как серверную охватило пламя. Это помогло правоохранителям задержать террористов по горячим следам.

«На месте происшествия начальником полиции Красногорска была дана команда подчиненным срочно проследовать в серверную для просмотра видеозаписей с целью установления путей отхода преступников, пока в помещении не появился огонь», — говорится в материалах уголовного дела.

Узнав номер автомобиля, на котором передвигались нападавшие, сотрудники ГАИ смогли найти его и отправиться в погоню. После того, как террористы покинули авто, силовики побежали за ними. Поймать одного из уходящих от погони помогла интересная деталь гардероба — преступник был в светлых штанах, что помогло силовикам не потерять его из виду в темноте и задержать. После задержания они передали его ФСБ.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Полиция прибыла к «Крокусу» через шесть минут после начала теракта

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Жертвами нападения стали 149 человек, еще сотни человек получили травмы и ранения. В тот день четверо вооруженных людей ворвались в зал перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание, а затем попытались скрыться.

Полиция прибыла в «Крокус» через шесть минут после начала теракта. Как указано в материалах дела, террористы начали стрелять в посетителей возле входа в 19:59 по московскому времени. Самый первый экипаж полиции приехал к месту происшествия в 20:05 — это были двое сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) полиции. Через пять минут приехал наряд отдельной роты ППС из 20 сотрудников, еще через пять минут — наряд ДПС. Затем к «Крокусу» прибыли еще один наряд ДПС, первый наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии и еще несколько десятков стражей правопорядка.

До появления правоохранителей двое невооруженных мужчин пытались помешать террористам, которые начали расстреливать зрителей подмосковного концертного зала. Один из них заметил, как один из нападавших начал перезаряжать оружие. Тогда он решил воспользоваться ситуацией и напасть на него, однако был застрелен другим нападавшим. Ему на помощь пришел другой мужчина, но также был убит.

Террористы планировали переправиться в Афганистан через Украину

Из материалов уголовного дела следует, что исполнители теракта собирались перебраться в Афганистан, где находится «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ), транзитом через Украину и Турцию.

Для этого преступников в Брянской области поджидал сообщник. Он должен был им помочь перейти границу с Украиной и добраться до Киева, где им выплатят вознаграждение. До границы России и Украины мужчины не доехали 142 километра по трассе. Лесом до границы оставалось порядка 100 километров.