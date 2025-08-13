Интересная деталь гардероба помогла поймать напавшего на «Крокус» террориста

ТАСС: Инспекторы ГАИ задержали террориста из «Крокуса» из-за его светлых штанов

Инспекторы ГАИ, которые преследовали машину с напавшими на «Крокус Сити Холл» террористами, поймали одного из них благодаря цвету штанов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, во время преследования злоумышленники покинули автомобиль Renault и побежали в лес. Сотрудник ДПС вместе с коллегой побежал за террористом в светлых штанах, так как их легко можно было различить в темноте. После задержания они передали его ФСБ.

Двое других инспекторов, в свою очередь, догнали второго исполнителя теракта, но задержать его не смогли. Мужчина скинул куртку и забежал в лес, где потерялся из видимости. Позднее его задержали силовики из спецподразделений.

