Потерпевший раскрыл жуткую деталь о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Один из исполнителей теракта в «Крокусе» стрелял в людей и улыбался

Один из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» стрелял в посетителей с улыбкой на лице. Данная деталь содержится в показаниях одного из потерпевших по уголовному делу, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам потерпевшего, одним из нападавших был «азиат с бородой, без усов, с короткими волосами». «Запомнил его довольное лицо в тот момент, когда он стрелял по людям с улыбкой на лице», — указывается в показаниях.

Ранее стало известно, что один из участников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье до теракта ездил в Афганистан.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Жертвами трагедии стали 149 человек, пострадали еще более 300 человек.