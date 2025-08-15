Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:26, 15 августа 2025Силовые структуры

Террористов из «Крокуса» ждал встретить в Брянской области сообщник

Террористов «Крокуса» в Брянской области ждал сообщник для отправки в Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Четверых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» в Брянской области поджидал сообщник, который должен был им помочь перейти границу с Украиной и добраться до Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из показания Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стало известно, что до совершения теракта организатор Сайфулло сообщил, что после совершения преступления им нужно ехать в сторону Брянской области.

Материалы по теме:
«Воздух наполнился дымом и ужасом» Год назад террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Какие тайны удалось раскрыть следствию?
«Воздух наполнился дымом и ужасом»Год назад террористы атаковали «Крокус Сити Холл». Какие тайны удалось раскрыть следствию?
21 марта 2025
«Я бежал, а они шли по пятам» Год назад произошел теракт в «Крокусе». Через что прошли выжившие, чтобы спастись от пуль и огня?
«Я бежал, а они шли по пятам»Год назад произошел теракт в «Крокусе». Через что прошли выжившие, чтобы спастись от пуль и огня?
22 марта 2025

Террористам сказали, что в Брянской области их встретит человек по имени Ках-ках, который поможет перейти границу Украины и сопроводит до Киева, где им выплатят вознаграждение. Фаридуни обещали один миллион рублей. По его словам, он не знал настоящее имя сообщника.

Ранее сообщалось, что приговор по делу о теракте в «Крокусе» хотят огласить в 2025 году. По словам источника РИА Новости, сейчас по делу проводят по три заседания в неделю, почти без задержек.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Жертвами трагедии стали 149 человек, пострадали еще более 300 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Истребители F-35 разместили на военной базе Аляски из-за саммита

    В Белом доме сообщили время начала встречи Путина и Трампа

    Силы ПВО отразили атаку 13 украинских беспилотников в российском регионе

    Террористов из «Крокуса» ждал встретить в Брянской области сообщник

    В России назвали цель встречи Путина и Трампа

    Российских журналистов на Аляске разместили на раскладушках на спортивной арене

    Суд в Армении продлил арест бизнесмена Самвела Карапетяна

    Названа главная цель Трампа на встрече с Путиным

    В России высказались об эффекте возможного соглашения по контролю вооружений с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости