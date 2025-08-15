Террористов из «Крокуса» ждал встретить в Брянской области сообщник

Террористов «Крокуса» в Брянской области ждал сообщник для отправки в Киев

Четверых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» в Брянской области поджидал сообщник, который должен был им помочь перейти границу с Украиной и добраться до Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из показания Шамсидина Фаридуни (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стало известно, что до совершения теракта организатор Сайфулло сообщил, что после совершения преступления им нужно ехать в сторону Брянской области.

Террористам сказали, что в Брянской области их встретит человек по имени Ках-ках, который поможет перейти границу Украины и сопроводит до Киева, где им выплатят вознаграждение. Фаридуни обещали один миллион рублей. По его словам, он не знал настоящее имя сообщника.

Ранее сообщалось, что приговор по делу о теракте в «Крокусе» хотят огласить в 2025 году. По словам источника РИА Новости, сейчас по делу проводят по три заседания в неделю, почти без задержек.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Жертвами трагедии стали 149 человек, пострадали еще более 300 человек.