03:01, 15 августа 2025Силовые структуры

Раскрыт срок вынесения приговора по делу о теракте в «Крокусе»

РИА Новости: Приговор по делу о теракте в «Крокусе» хотят огласить в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Приговор по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут огласить в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных участников процесса.

Источник издания рассказал, что сейчас по делу проводят по три заседания в неделю, почти без задержек. По его словам, адвокаты могут получить напарников, чтобы избежать переносов. «В планах — приговор до Нового года», — отметил он.

Другой информатор добавил, что темп рассмотрения превзошел ожидания. «Сначала говорилось об окончании рассмотрения ко второй годовщине трагедии, сейчас — до конца этого года», — объяснил он.

Ранее стало известно, что террористы планировали нападение на зрителей в «Крокус Сити Холле» во время выступления группы «Пикник». Однако концерт задержался на 20 минут.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года, став крупнейшим в современной истории России после захвата школы в Беслане. Жертвами трагедии стали 149 человек, пострадали еще более 300 человек.

