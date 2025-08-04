Начался суд по делу «Крокуса». Что известно о закрытом процессе над террористами?

«Лента.ру»: Военный суд начал рассматривать дело об атаке на «Крокус Сити Холл»

В одном из зданий Мосгорсуда начался процесс по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Уголовное дело в отношении 19 обвиняемых рассматривает коллегия из трех судей Второго западного окружного военного суда. При этом процесс закрыли от публики и журналистов, поскольку в материалах дела содержатся секретные данные. Подробности о том, какие тайны террористов удалось раскрыть следствию, — в материале «Ленты.ру».

Суд над террористами пройдет в закрытом режиме

Первое заседание по делу террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сделали открытым для общественности и СМИ, однако теперь судебный процесс сделают закрытым.

Закрытость процесса объясняется тем, что разглашение некоторых сведений в рамках открытого заседания могло бы помешать расследованию в отношении фигурантов, объявленных ранее в розыск. Еще одна причина для закрытия процесса — возможные провокации. В суде обещают принять беспрецедентные меры безопасности.

Обстановка в Мосгорсуде перед началом рассмотрения дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спецслужбы предупредили о риске провокаций на процессе

Российские спецслужбы предупредили о готовящихся провокациях на судебном процессе по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Судья Второго западного окружного военного суда Тимур Жидков заявил, что 31 июля была получена информация о планах сообщников обвиняемых устроить провокации в ходе слушаний.

На этом основании он принял решение проводить заседания в закрытом режиме. Все 19 подсудимых не возражали против решения Жидкова. Адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших, поддержала закрытие слушаний в той части, на которой будут исследоваться доказательства и личности пострадавших.

Люди у мемориала в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

При этом она просила судью озвучивать в открытом режиме другие решения, чтобы обеспечить гласность правосудия, важную для общественности.

Обвиняемым выставили счет на 66 миллионов рублей

Сумма гражданских исков, которые были поданы после нападения террористов на концертный зал в Красногорске, составила почти 66 миллионов рублей.

По словам адвоката Айвар, военный суд отказался прекратить уголовное преследование в отношении четырех фигурантов, а также рассматривать дело с участием коллегии присяжных заседателей. Большая часть из 19 обвиняемых в совершении теракта частично признала свою вину в суде.

К допросу обвиняемых привлекли 16 переводчиков

Для допроса обвиняемых по делу о теракте привлекли 16 переводчиков с трех разных языков. Как поясняется в материалах дела, не все обвиняемые уверенно говорят на русском языке, поэтому им предоставили переводчиков.

В расследовании участвовали специалисты со знанием таджикского, ингушского и английского языков. Оплата их услуг осуществлялась в установленном законом порядке.

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В тот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал, открыли стрельбу и устроили пожар.

Именно огонь, как следует из материалов уголовного дела, унес жизни почти половины жертв нападения

Как отмечается в материалах, на телах 70 из 149 человек не было обнаружено никаких ранений. Причиной летального исхода стал ожог верхних дыхательных путей в сочетании с отравлением угарным газом.

Другие жертвы теракта погибли от огнестрельных ранений либо по неустановленным причинам. Опасности подверглись почти две тысячи находившихся в концертном зале.

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