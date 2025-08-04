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16:46, 4 августа 2025Силовые структуры

Женщина назвала своего спасителя во время теракта в «Крокусе»

Большая часть из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали вину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Людмила, оказавшаяся во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказала, что за свое спасение благодарна охраннику с рацией. Об этом сообщает издание «Известия».

По ее словам, она не надеялась на спасение, но ее поддерживал муж. Когда вокруг все горело и был густой дым, рядом с ними оказался охранник с рацией. Они бежали на свет лампочек, преодолели первый этаж и через холл выбрались наружу. Их госпитализировали с отравлением угарным газом, в больнице они провели три недели.

Большая часть из 19 обвиняемых в совершении теракта частично признали свою вину в суде.

Ранее суд принял решение рассматривать дело о нападении на «Крокус Сити Холл» в закрытом режиме. Российские спецслужбы предупредили о готовящихся на судебном процессе провокациях.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.

ЖЗЛ
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