Женщина назвала своего спасителя во время теракта в «Крокусе»

Большая часть из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» признали вину

Людмила, оказавшаяся во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказала, что за свое спасение благодарна охраннику с рацией. Об этом сообщает издание «Известия».

По ее словам, она не надеялась на спасение, но ее поддерживал муж. Когда вокруг все горело и был густой дым, рядом с ними оказался охранник с рацией. Они бежали на свет лампочек, преодолели первый этаж и через холл выбрались наружу. Их госпитализировали с отравлением угарным газом, в больнице они провели три недели.

Большая часть из 19 обвиняемых в совершении теракта частично признали свою вину в суде.

Ранее суд принял решение рассматривать дело о нападении на «Крокус Сити Холл» в закрытом режиме. Российские спецслужбы предупредили о готовящихся на судебном процессе провокациях.

Один из крупнейших терактов в истории современной России произошел в концертном зале подмосковного Красногорска 22 марта 2024 года. В этот вечер должен был состояться концерт группы «Пикник». Террористы специально дождались большого скопления зрителей перед началом выступления, проникли в зал и открыли стрельбу. Жертвами стали 149 человек.