07:40, 16 августа 2025Силовые структуры

Раскрыт план террористов «Крокуса» после бегства на Украину

Террористы «Крокуса» хотели перебраться в Афганистан после бегства на Украину
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Четыре исполнителя теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» были намерены перебраться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию. Об этом указывается в материалах дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Как следует из показаний Мухаммадсобира Файзова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), за совершение теракта ему обещали заплатить 1 миллион рублей, но денег он не получил. Фигуранты должны были получить деньги после преступления.

Скрыться обвиняемые должны были через Украину в Турцию, откуда уже планировалось перебраться в Афганистан, где находится «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ).

15 августа стал известен примерный срок вынесения приговора по делу о теракте в «Крокусе». Участники процесса сообщили, что темпы рассмотрения дела превзошли ожидания. Есть вероятность того, что судьбу фигурантов определят до Нового года.

Террористический акт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Он стал одним из самых масштабных терактов в современной России со времен захвата школы в Беслане. Фигуранты планировали нападение на зрителей в момент, когда на сцене должна были выступить рок-группа «Пикник». Погибли 149 человек, пострадали еще более 300 человек.

