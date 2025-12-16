Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:06, 16 декабря 2025Мир

Трамп пожаловался на изменение позиции Украины по урегулированию конфликта

Трамп пожаловался на смену позиции Украины: Хочет закончить, а потом вдруг нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пожаловался на изменение позиции Украины по урегулированию конфликта. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Украина захочет закончить, а потом вдруг нет. Поэтому нам нужно, чтобы они действовали согласованно», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Соединенные Штаты продвинулись в урегулировании конфликта. Трамп также поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров в Берлине.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приблизился к Земле

    Риск развития аллергии неожиданно связали с местом жительства

    Стало известно о планах США сделать России сильное предложение по Украине

    Лукашенко собрался обсудить с Трампом Венесуэлу

    В Москве и Подмосковье ночью начнется потепление

    В Британии призвали «сыновей и дочерей» приготовиться к нападению России

    Фетисов объяснил слова «Россия — не очень-то хоккейная держава»

    Названы объемы утечек персональных данных россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok