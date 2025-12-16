Трамп пожаловался на изменение позиции Украины по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп пожаловался на изменение позиции Украины по урегулированию конфликта. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Украина захочет закончить, а потом вдруг нет. Поэтому нам нужно, чтобы они действовали согласованно», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Соединенные Штаты продвинулись в урегулировании конфликта. Трамп также поговорил с украинским коллегой Владимиром Зеленским после переговоров в Берлине.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

